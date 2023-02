Em 2022/23 o Vitória de Guimarães já foi derrotado duas vezes pelo Sporting de Braga. Na quinta jornada da Liga, com um golo aos 90+8, de Tormena (1-0), e na Taça de Portugal, com uma reviravolta «arsenalista» a dois golos de desvantagem.

Tiago Silva recorda «jogos bem conseguidos» do Vitória, mas entregues ao Sp. Braga «por detalhes». «Temos de garantir que desta vez não entregamos o jogo, que vamos bem focados, com a lição bem estudada e com um único objetivo, que passa por ganhar», diz o médio vitoriano, citado pela agência Lusa.

O Vitória soma quatro jogos sem perder, depois de um ciclo de oito jogos sem ganhar.

«Todas as equipas têm momentos menos bons. O nosso durou algum tempo, infelizmente. Já estamos noutra fase da época, com resultados positivos. Este jogo poderia ter vindo na outra fase, mas é sempre uma boa altura para disputarmos jogos com o Sporting de Braga», acrescenta Tiago Silva.

Um dos jogadores mais experientes do plantel do Vitória, o médio falou ainda do seu papel junto dos jovens.

«Felizmente, temos jovens com muita qualidade e vontade de aprender, isso também facilita o meu trabalho. Sinto-me bem no papel de ajudar os mais jovens, porque também já fui ajudado. Ainda mais importante para mim é perceber que eles querem ser ajudados por mim, isso facilita o meu trabalho», concluiu.