FIGURA: Andraz Sporar

Aproveito máximo do avançado eslovaco do Sporting, bisando pela primeira vez com a camisola dos leões. Tranquilo no ataque, sem ir ao choque e sem dar nas vistas, apareceu no sítio certo à hora certa para finalizar. Primeiro aproveitou o brinde de Douglas, depois iludiu bem a defesa contrária, driblou o guarda-redes e atirou novamente para o fundo das redes. Tinha marcado na última ronda da Liga, voltou a fazê-lo mas ainda assim foi insuficiente para dar os três pontos aos leões.

MOMENTO: golo de Marcus Edwards

O Vitória pressionava em busca do segundo golo, do segundo empate, rondando a área dos leões. Numa das várias tentativas Davidson atirou contra o corpo de um adversário, beneficiando Edwards do ressalto para ficar em posição privilegiada para atirar à baliza. Foi o que fez, carimbando o empate final.

NEGATIVO: guarda-redes com efeito da quarentena

Douglas e Luís Maximiano ficaram mal na fotografia com brindes completamente evitáveis e escusados. Lances completamente controlados deram em golo. Evitável.

OUTROS DESTAQUES

Jovane Cabral

Parecia estar uma velocidade acima dos restantes jogadores. Foi das suas cavalgadas que saíram os principais lances do perigo, conseguindo impor quase sempre a sua velocidade para ganhar metros e explorar as debilidades da defesa alheia. Faltou-lhe ser mais esclarecido na altura da tomada decisão, conferindo assim mais produtividade à sua prestação. Faz o passe para o segundo do Sporting.

João Carlos Teixeira

Passaram três meses, mas continua de pé quente. Bisou na longínqua última jornada, em Paços de Ferreira, esta noite voltou a festejar, apontando aquele que foi o nono golo da temporada. Mostrou sentido de oportunidade e confiança naquela que já é a sua melhor época em termos de golos apontados.

Mathieu

O patrão do costume na defesa leonina, desta feita na defesa a três montada por Rúben Amorim. Descaído para o lado esquerdo, dá segurança defensiva e tem liberdade para participar ativamente na construção de jogo. Não esteve inspirado nas bolas paradas.

Marcus Edwards

Nem sempre toma as melhores decisões e parece procurar espaços demasiado preenchidos. Mas, mesmo assim, a sua capacidade técnica leva a que a qualquer momento possa fazer a diferença. Apareceu bem a carimbar o empate.