Foi preciso esperar pelo inédito dérbi do Minho para ver o Vitória de Guimarães triunfar em casa para o campeonato, na receção ao Sp. Braga, por 82-72 (25-16, 19-15, 17-18 e 21-23). Na tarde deste sábado, em duelo da oitava jornada da fase regular – e perante mais de 500 adeptos – os “Conquistadores” tiveram em Samuel Peek o principal amuleto, uma vez que o norte-americano aplicou 18 pontos, 10 ressaltos, duas assistências e quatro roubos de bola.

No Sp. Braga, Litos Cardoso (20 pontos e 10 ressaltos) e Fofana (20 pontos) foram os mais inconformados.

Desta forma, o Vitória de Guimarães deixa a zona de despromoção e sobe ao 10.º posto, com 10 pontos, um de vantagem sobre o Vasco da Gama (11.º). No calendário dos vimaranenses segue-se a visita ao Esgueira (6.º), a 28 de dezembro.

Quanto ao Sp. Braga, ocupa o 7.º posto, com 12 pontos, apontando à receção ao Benfica (1.º), na manhã de 28 de dezembro (11h).

Triunfo no Dérbi ✌️ Um apoio incondicional para uma VITÓRIA incontestável! #UnidosPeloVitória • #ModalidadesVSC pic.twitter.com/WcaiHBimJW — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) December 20, 2025

Entretanto, em Lisboa, o Sporting retomou o trilho das vitórias na receção ao Vasco da Gama, vencendo por 89-67 (26-16, 24-17, 21-19 e 18-15). Num encontro de sentido único, os leões tiveram em Brandon Johns o principal destaque (22 pontos e 12 ressaltos). Nos visitantes, Akoi Yuot aplicou 19 pontos.

Assim, o Sporting iguala o Benfica no topo, com 14 pontos, antes da visita à Oliveirense (3.ª), a 28 de dezembro (15h). Por sua vez, o Vasco da Gama é 11.º e penúltimo, com 9 pontos, antes da receção ao Imortal (9.º), também a 28 de dezembro.

Uma vez que Benfica e FC Porto disputam a Supertaça neste domingo (15h), em Coimbra, os dragões vão receber a Ovarense (4.ª) a 6 de janeiro, enquanto as águias recebem o Galitos Barreiro (12.º) a 14 de janeiro.

Outros resultados

Oliveirense 88-76 Atl. Queluz

Imortal 102-84.