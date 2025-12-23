Luís Pinto, treinador do Vitória de Guimarães, falou à flash da Sport tv após a derrota na receção ao Sporting (4-1).

«Não é possível fugir aos erros individuais, mas erra quem está em campo, faz parte. Ficámos desiludidos porque os primeiros 15 minutos foram muito difíceis. O Sporting apresentou uma dinâmica diferente e tivemos dificuldades em ajustar. Apesar de sermos uma equipa jovem e com qualidade, os jogadores têm de acreditar naquilo que são. O Sporting foi muito forte até aos 20 minutos, quando começámos a entrar no jogo, chegando ao meio-campo ofensivo.»

«Num lance completamente controlado, no qual poderíamos ser mais agressivos, surge o 1-0, quando o ritmo era já diferente. Tivemos a oportunidade de empatar, mas no seguimento sofremos o 2-0. Na segunda parte, quando estamos por cima, sofremos o 3-1. Cometemos um erro na defesa à largura da bola parada.»

«Percebemos o que há a fazer para conseguir os três pontos no próximo jogo. Retirámos lições para o que resta da época, não só para o jogo contra o Sporting na Taça da Liga. O início do jogo foi difícil também pelo excesso de “respeito” que tivemos pelo Sporting, não estávamos a ser tão agressivos quanto deveríamos.»