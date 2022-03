Pepa, afirmou-se nesta quinta-feira «desolado e revoltado» com a expulsão frente ao Sporting, na 27.ª jornada da Liga e com o subsequente jogo de suspensão.

Expulso ao minuto 27 por ter saído da zona técnica para protestar o cartão amarelo exibido a Mumin, por falta sobre Paulinho, o técnico dos minhotos recusou ser catalogado de «pessoa arruaceira» e disse ainda ter esperança na reversão do jogo de suspensão decretado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

«Depois do jogo, nem falei muito. Agora, mais a frio, depois de ver tudo, fiquei desolado. Depois de uma semana de trabalho a preparar um jogo e de ser expulso por aquilo que fiz, sinto-me revoltado. Espero que [o castigo] seja corrigido, sei bem o que faço, tenho educação, paixão pelo treino e pelo jogo e não me vão catalogar como uma pessoa arruaceira e mal-educada», disse, citado pela Lusa, à margem do treino aberto ao público realizado de manhã, na academia do Vitória.

Apesar de reconhecer que errou ao sair da área técnica destinada aos treinadores, Pepa disse que apenas perguntou ao árbitro principal e também ao árbitro assistente Pedro Mota se o lance era digno de cartão amarelo.

«Não posso ser o bode expiatório para o que quer que seja. Isso não admito. O que eu disse foi uma coisa normal: ‘isto é para amarelo?’. Não posso ser bode expiatório e exemplo para o que quer seja. Não usei palavrões, nem desrespeitei ninguém. Isto deixa-me mesmo triste», acrescentou.