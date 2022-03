Hugo Silva, treinador adjunto do Vitória de Guimarães, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV após a derrota frente ao Sporting, por 3-1, em jogo da 27.ª jornada da Liga:

«A equipa esteve bastante bem. Há que valorizar o que foi feito pelos jogadores. Houve momentos na primeira parte em que soubemos não ter bola. Conseguimos controlar o jogo dessa forma. Quando a tivemos conseguimos fazer mossa no adversário. Estamos a crescer nesse sentido. Estamos cada vez mais consistentes. Na segunda parte o Sporting conseguiu ligar mais vezes por dentro, nas costas dos nossos médios. Mas depois do golo soubemos reagir, fomos atrás do resultado, infelizmente não conseguimos, mas há que valorizar o que foi feito.»

[Sobre as expulsões de Pepa e de outros elementos no banco do Vitória] «Estamos todos alinhados na mensagem que passamos. O mister Pepa tem sempre uma atitude positiva.»