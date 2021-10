Hélder Sá, jovem lateral do Vitória, comentou desta forma o empate da sua equipa frente ao Benfica (3-3). Declarações na flash interview da SportTV:

«Penso que o resultado mais justo era a vitória do Vitória. Depois de ter sofrido dois golos cedo, a equipa foi para cima do adversário e marcou, depois sofreu de novo e foi novamente atrás do resultado. É de destacar a entrega e a capacidade de luta que a equipa teve ao longo dos 90 minutos.»

A segunda parte e as contas do grupo: «O golo antes do intervalo fez muita diferença. Com estes adeptos, torna-se mais fácil, isso dá-nos uma força extra. Passaram duas jornadas e estamos em primeiro. Se acabasse agora, éramos nós que passávamos.»