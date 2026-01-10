Gustavo Silva, avançado do V. Guimarães, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória [2-1] frente ao Sp. Braga, a contar para a final da Taça da Liga.

Não há palavras para descrever o momento

«Acho que não tenho nem palavras para descrever o momento exato para voltar. Coloquei isto como meta na minha recuperação, junto com o staff. Deus tem mostrado tantas coisas para mim que eu não acreditaria que eu estaria hoje aqui a celebrar este título. Não tem sentimento nem momento mais especial que nem hoje. Hoje ficou para a história um grande regresso que eu tive.»

Esteve nervoso para o regresso

«É estranho, mas eu estava ansioso desde quando saí de Guimarães. Eu acho que eu estava muito nervoso por voltar num contexto deste, num contexto histórico. Quando eu ouvi meu nome ser chamado, eu acho que não pensei duas vezes em dar o meu máximo dentro de campo. Ainda não estou 100 por cento, mas jogo a jogo vou me integrando com o grupo,e isso é o que vai ser mais importante. Agradecer a estes adeptos que vieram aqui, saíram de casa, e presenciaram esse momento tão especial na história do clube. Isso é o mais importante. Temos de enaltecer esses adeptos, o que eles fizeram hoje aqui, fica para a história.»

Veio para Guimarães para conquistar títulos

«Quando vim para uma cidade tão apaixonada pelo futebol, que é Guimarães, não tinha dúvida que um dia eu iria conquistar um título por eles. Mas isso vem de muito trabalho, muita conquista.»

Discurso do presidente foi importante

«Quando o presidente fez essa reunião, transformou o nosso balneário. Fortaleceu cada vez mais a confiança que ele passou para nós. Sabemos que somos um grupo tão jovem, mas um grupo que trabalha muito, que se dedica muito para hoje estar aqui a conquistar este título tão importante para o clube. Então agora vamos começar uma segunda volta com os pés no chão e com a humildade. Isso vai ser mais importante para no futuro conseguirmos o nosso objetivo.»