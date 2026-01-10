Samu, jogador do Vitória, em declarações à Sport TV, depois da conquista da Taça da Liga, com um golo e uma assistência, no triunfo na final sobre o Sp. Braga (2-1).

O Vitória entrou em todos os jogos a perder, mas acabou por dar a volta em todos. O sabor é ainda amais especial?

«O sabor é sempre muito bom, seja de remontada ou a ganhar de início. Obviamente que isto demonstra um pouco o nosso carácter e a nossa vontade de vencer até ao último minuto. É uma prova que este grupo é muito forte e temos capacidade para trabalhar até ao último minuto e foi assim que conseguimos a vitória nesta Taça da Liga».

Dá a sensação de que quando as coisas começam a sair bem ao Vitória, a chama não se apaga mais…

«Sim, sentimos que quando as coisas começam a tomar o seu rumo e a correr bem, sentimos confiança e acabámos por conseguir virar três resultados. Isso é muito bom, demonstra muito a nossa qualidade e a nossa forma de trabalhar».

Estava tranquilo no momento do penálti que ditou o empate?

«Obviamente que é sempre um momento de ansiedade, mas trabalhamos isto todos os dias e todas as semanas, por isso foi um momento em que tentei estar o mais calmo possível e felizmente consegui fazer o golo».

Charles e Ndoye, dois jogadores pouco utilizados na Liga, acabaram por ser heróis nesta competição. Todos contam?

«Sim, é uma prova de equipa, todos trabalhamos para o mesmo objetivo, o objetivo de ajudar o Vitória. Ficou demonstrado que os jogadores que saem do banco conseguem ajudar os que estão lá dentro e isso diz muito sobre o grupo e a união que temos».

O que é que este título para o Vitória muda na vida de Samu?

«Acho que é inexplicável, conseguir ficar na história deste grande clube é um enorme orgulho. Ficar na história do futebol português com títulos não se explica, é um enorme orgulho apenas».