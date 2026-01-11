O Vitória de Guimarães venceu o dérbi do Minho e conquistou a primeira Taça da Liga da história do clube. Ora, tal como Luís Pinto referiu, a cidade de Guimarães iria passar umas boas horas sem dormir.

Já de madrugada, milhares de adeptos receberam o autocarro da equipa do Vitória no Largo do Toural, no centro de Guimarães.

As ruas encheram-se de preto e branco, houve cortejo improvisado dos jogadores e do staff técnico e fogo de artifício. 

A festa foi pela madrugada dentro, depois do triunfo por 2-1, com reviravolta, frente ao rival Sp. Braga, no Estádio Municipal de Leiria.

O Vitória conquista o terceiro troféu nacional para o seu palmarés e torna-se na primeira equipa fora dos designados três grandes a juntar as três taças: Taça de Portugal (2012/13), Supertaça (1987/88) e agora a Taça da Liga.

Entre fogos de artifício e animação, dentro ou fora do autocarro, a madrugada da comunidade vitoriana foi, certamente, inesquecível. As ruas estavam completamente preenchidas por adeptos conquistadores. Houve, também, tempo para se festejar ao som de «We are the champions», dos Queen.

Veja as imagens da festa vitoriana: 

