O Vitória de Guimarães venceu o dérbi do Minho e conquistou a primeira Taça da Liga da história do clube. Ora, tal como Luís Pinto referiu, a cidade de Guimarães iria passar umas boas horas sem dormir.

Já de madrugada, milhares de adeptos receberam o autocarro da equipa do Vitória no Largo do Toural, no centro de Guimarães.

As ruas encheram-se de preto e branco, houve cortejo improvisado dos jogadores e do staff técnico e fogo de artifício.

A festa foi pela madrugada dentro, depois do triunfo por 2-1, com reviravolta, frente ao rival Sp. Braga, no Estádio Municipal de Leiria.

O Vitória conquista o terceiro troféu nacional para o seu palmarés e torna-se na primeira equipa fora dos designados três grandes a juntar as três taças: Taça de Portugal (2012/13), Supertaça (1987/88) e agora a Taça da Liga.

Entre fogos de artifício e animação, dentro ou fora do autocarro, a madrugada da comunidade vitoriana foi, certamente, inesquecível. As ruas estavam completamente preenchidas por adeptos conquistadores. Houve, também, tempo para se festejar ao som de «We are the champions», dos Queen.