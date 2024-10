Foi suada a passagem do Vitória de Guimarães à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. O Paços de Ferreira, da II Liga, deu excelente réplica aos vitorianos que só para lá do minuto 90 conseguiu alcançar o golo da tranquilidade. A formação pacense fica pelo caminho, mas ganha novo alento para o campeonato.

Os conquistadores entraram forte e chegaram à vantagem por Bruno Gaspar. A resposta dos pacenses chegou em cima do descanso, com Rui Fonte a fazer a igualdade. Com uma reentrada a papel químico da primeira, o Vitória chegou novamente à vantagem e, já em cima do apito final, João Mendes fez o golo do descanso.

Rui Borges não arrisca

Os jogos da Taça de Portugal costumam ser oportunidade para os jogadores menos utilizados, mas Rui Borges não arriscou. Gato escaldado de água fria tem medo, terá pensado o técnico vimaranense que, a temporada passada, ao serviço do Moreirense, foi eliminado por uma equipa de escalão inferior (Paredes) também na 3.ª eliminatória. Por isso, Charles foi a única alteração pensada pelo treinador, deixando Varela no banco, além de Nuno Santos que saltou para o onze em virtude da lesão de Gustavo Silva.

Já Ricardo Silva foi mais afoito nas suas apostas e promoveu quatro alterações na equipa em relação ao triunfo caseiro diante do Torreense (1-0). Marafona, Gonçalo Nogueira, Welton e Uilton saíram e deram lugar a Jeimes, Marcos Paulo, Ivan Pavlic e Costinha.

Os vitorianos entraram a todo o vapor e três minutos depois do apito inicial já estavam na frente do marcador. Jogada na direita, Bruno Gaspar tabela com Samu que, de calcanhar, devolveu ao lateral e, já na área, rematou colocado ao ângulo da baliza pacense. Grande golo! Os de Guimarães estavam por cima da partida e, logo depois, Nuno Santos, à entrada da área, rematava com estrondo ao poste. Que início prometedor!

Porém, com o passar do tempo a fulgor inicial foi-se perdendo e a formação pacense foi subindo no terreno e roubando protagonismo à equipa da I Liga. Anilson deu o primeiro aviso e Pavlic, de cabeça, obrigou Charles a voar para impedir o empate. Contido, já em cima do descanso, não conseguiu repetir a façanha. Pavlic entrou na área e serviu para o empate de Rui Fonte à boca da baliza.

Samu e João Mendes dão a passagem

Os vitorianos voltaram a entrar em modo conquistador na segunda metade e voltaram à vantagem. Samu assumiu um livre à direta e rematou forte para o fundo das redes. O médio beneficiou de um pequeno desvio de Antunes que enganou Jeimes. A reação dos castores foi imediata e rapidamente encostaram os conquistadores às cordas. Nesta fase, Lumungo teve na cabeça a melhor ocasião, mas o esférico acertou caprichosamente no poste. Logo depois, após perda de bola vitoriana, Costinha surgiu isolado na área, descaído pela direita, e rematou cruzado para mais uma excelente defesa de Charles.

Os treinadores começaram a refrescar as equipas e o ritmo da partida quebrou. E, já em cima do minuto 90, João Mendes, que tinha entrado em campo minutos antes, recebeu a bola à entrada da área e cá vai disto! Remate forte e rasteiro que desviou no poste e só parou no fundo das redes. Era o respirar de alívio dos milhares de adeptos vitorianos que abrilhantaram o espetáculo.

A FIGURA: Charles (V. Guimarães)

Duas grandes defesas a impedir golos certos valeram ao Vitória de Guimarães a passagem à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Na primeira metade, com um grande voo, impediu o golo de cabeça de Pavlic. Na segunda metade, não deixou o isolado Costinha chegar à igualdade.

O MOMENTO: Golo de Bruno Gaspar

Excelente finalização após uma boa jogada vitoriana. Bruno Gaspar recebeu o esférico na direita, temporizou, esperou a desmarcação de Samu e endossou-lhe a bola. O médio dominou, esperou a desmarcação do lateral e, de calcanhar, devolveu a redondinha. Bruno Gaspar, já na área, rematou cruzado ao ângulo da baliza pacense.

POSITIVO: Anilson (Paços de Ferreira)

Grande jogo do lateral do Paços de Ferreira. Muito bom a defender e sempre o primeiro a lançar o ataque. O dos pés dele que saiu a primeira jogada de perigo dos castores na partida. Anilson pegou no esférico, ganhou em velocidade a dois adversários, e rematou rente ao poste.