O Benfica apurou-se esta quarta-feira para a final four da Taça da Liga, ao eliminar o V. Guimarães, no Estádio da Luz, no desempate por penáltis, depois de um empate (1-1) durante os noventa minutos regulamentares. Nos penáltis, todos os jogadores do Benfica marcaram, enquanto André Almeida e Poha falharam para o V. Guimarães.

Veja a ficha e o relato ao minuto do jogo

O V. Guimarães colocou-se na frente aos 16 minutos, com um golo de Estupiñan, após uma boa iniciativa de Edwards, mas o Benfica empatou aos 83 minutos, num penálti convertido por Pizzi, após falta de Poha sobre Pedrinho.