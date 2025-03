Tiago Silva, médio do Vitória de Guimarães, abordou o jogo com o Betis de Sevilha na zona mista do Estádio D. Afonso Henriques. O camisola dez dos vimaranenses analisa a derrota com o emblema espanhol e projeta o futuro; o imediato, já jogo de domingo com o Estrela da Amadora, e a luta pelo apuramento europeu, para almejar novas prestações nas provas da Uefa como a deste ano.

[Percurso europeu do Vitória de Guimarães] «Foram catorze jogos, dez vitórias, três empates e uma derrota. Uma derrota que nos deixa fora da competição. Ainda assim, acho que todos temos de estar orgulhosos daquilo que fizemos. Foi um percurso quase imaculado. Acabámos por cair aos pés do Betis, uma excelente equipa. É difícil, tem este sabor amargo, porque é uma competição que o Vitória nunca tinha entrado, mas, ainda assim, acho que dignificámos o nome de Portugal».

[O que correu mal depois de em Sevilha se abrirem boas perspetivas?] «Acho que o Betis veio com uma estratégia completamente diferente daquela que teve em Sevilha. Nós lá fomos mais dominadores, eles não estavam à espera da nossa qualidade. Aqui respeitaram-nos muito, trouxeram muita gente e isso é sinal de respeito. Sabiam que a eliminatória ia ser complicada, baixaram muitas linhas, não nos deram o espaço que nós queríamos, que nós explorámos tão bem lá em Sevilha, e depois na primeira oportunidade que tiveram fizeram o golo. Isso deitou por terra as nossas aspirações, foi difícil correr atrás do resultado, ainda mais contra uma equipa com tão bons jogadores».

[Resultado da 1.ª mão terá provocado excesso de confiança?] «Não acho. Ficámos com a sensação que podíamos fazer alguma coisa bonita aqui em Guimarães tendo consciência que o Betis é uma excelente equipa. Nós não achávamos que iam ser favas contadas, pelo contrário. O Betis é uma equipa de outro nível e temos de ter humildade para assumir isso».

[Na Liga entram na reta final a dois pontos do 5.ª lugar. A promessa que fica para os adeptos é que vão alcançar um novo apuramento europeu?] «Vamos lutar por isso, isso é um dado adquirido. O Vitória tem de andar nas competições europeias todos os anos, tem de fazer percursos como fez o deste ano, tem de ganhar pontos para o Portugal. Vamos dar o nosso melhor e tentar ganhar já no domingo, com todo o respeito pela Estrada da Amadora, mas vamos ter de ganhar se queremos acabar no 5.º lugar.

[Acredita que esta derrota frente ao Betis não vai ter peso frente ao Estrela da Amadora?] «De maneira nenhuma. Até aqui éramos uma equipa que não era vista com favoritismo, mas entramos na Conference League e chegámos aos oitavos de final. Acho que isto não pode mexer connosco de maneira nenhuma».

[Esta época teve mais uma experiência europeia nesta época. O que é que ainda gostaria de jogar?] «Para ser sincero, quero levar o novamente o nosso Vitória às competições europeias, se possível jogar a Conference League outra vez com o Vitória e fazer um percurso igual ou melhor do que fizemos este ano».