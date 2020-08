Tiago foi esta segunda-feira apresentado como treinador do V. Guimarães e falou sobre os objetivos para esta que será a primeira experiência como técnico principal de um clube.

«Durante a minha vida e a minha carreira sempre adorei desafios. Este é um grande desafio para mim, a exigência é máxima e eu sempre me habituei a viver neste estado de exigência», começou por dizer o treinador.

«Sinto que estou preparado, preparei-me muito para chegar a este momento. Quando falaram comigo achei que era o projeto certo para começar. Foi logo um sim, foi logo uma vontade de começar a trabalhar, a ver jogadores, de começar a temporada», frisou Tiago.

Questionado sobre se prometia aos adeptos apurar a equipa para as competições europeias, o técnico afirmou. «A única promessa que eu posso deixar é o trabalho diário. A dedicação extrema que eu e os jogadores vamos dar a cada dia. O primeiro jogo da I Liga é a 20 de setembro. Vivemos tempos em que nem sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã quanto mais pensar em maio. Temos de nos focar no dia a dia, no trabalho diário», frisou.

Perante a insistência dos jornalistas, o técnico acrescentou. «Todos sabemos que a dimensão do Vitória nos obriga a muito mais do que chegar à Europa. Estes adeptos são muito exigentes e querem sempre mais e mais. Mais do que dizer que o objetivo é chegar à Europa, o objetivo é ganhar cada jogo. Sabemos a obrigação que temos e esse é o foco.»

Tiago assume-se como «um treinador exigente, que gosta de ter bola e de controlar todos os momentos do jogo», mas não quis perder muito tempo a definir-se como técnico, dizendo aos jornalistas: «Mais do que falar, esperem para ver.»

Foi adjunto de Simeone em Espanha, na época 2017/2018, e diz que vai querer trazer para a sua equipa «a intensidade» com que as equipas do treinador argentino jogam.

A ambição foi bem visível no discurso do novo técnico vitoriano. «O meu sonho de miúdo era ser jogador de futebol, atingi-o e, a determinada altura, entendi que o meu futuro passaria pelos bancos, por treinar. Gosto muito de estar no campo, de partilhar o que tenho dentro e acredito muito em mim, acredito que chegarei longe. Já começo no Vitória, que é uma coisa impressionante, estou mesmo super feliz, e daqui para a frente é caminha tranquilo, com humildade e muito trabalho e vamos ver onde vamos chegar», afirmou.

O treinador admite que estas semanas têm sido «complicadas» até porque, além de preparar a temporada do Vitória também está a tirar o nível IV do curso de treinador. «Tem sido exigente, mas é com essa exigência que me sinto bem. É nestes momentos de pressão que tiro o melhor de mim. E tem sido muito bom, tenho-me sentido vivo novamente», garantiu.