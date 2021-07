Tomás Handel, jogador do Vitória de Guimarães, vê o clube «focado» num bom início de campeonato e realça o objetivo de chegar às competições europeias.

Natural de Guimarães, o médio de 20 anos subiu nesta temporada à equipa principal de «um clube grande» e com um grande exigência.

«O Vitória é um clube grande, os adeptos são muito exigentes. Mais do que olharmos para o objetivo ‘Europa', que é um objetivo de época, estamos focados no arranque da temporada e em entrar bem no campeonato», disse Händel antes do treino da manhã desta quinta-feira.

Para já, Handel é o único médio defensivo no plantel e, apesar de reconhecer que há mais jogadores capazes de desempenhar a função, frisou estar preparado para ser opção.

O jovem jogador de 20 anos é um dos 10 elementos que subiram das equipas B e sub-23 vitorianas. Um dos mais jovens do plantel, elogiou a forma como os capitães de equipa e os mais velhos, como André André e Quaresma, têm recebido os mais jovens.

O VItória de Guimarães está em estágio em Tróia, voltando a casa no sábado. Antes ainda defronta o Mafra em jogo de preparação da nova época.