Um dia depois de Pepa ter sido afastado do comando técnico do V. Guimarães - a poucos dias do arranque oficial para os vimaranenses -, a equipa venceu o Torreense, em jogo particular.

O único golo da partida foi apontado por Bruno Duarte.

Recorde-se que o V. Guimarães defronta o Puskás Akademia, no dia 21, em jogo da segunda ronda de qualificação para a Liga Conferência.