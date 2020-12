O V. Guimarães comunicou ter renovado contrato com Luís Esteves, médio de 22 anos que atualmente alinha na B minhota, que compete no Campeonato de Portugal.

Luís Esteves, que fez parte da formação no Sporting, está no V. Guimarães desde 2018/19. Começou por jogar na equipa sub-23 e esta época soma três golos em sete jogos pelo atual 5.º classificado da Série B do Campeonato de Portugal.

O jovem jogador, que passa a ficar ligado aos vimaranenses até 2023, ainda não foi lançado na equipa principal minhota.