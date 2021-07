Alfa Semedo está prestes a deixar o Benfica para reforçar o Vitória de Guimarães, segundo confirmou o Maisfutebol.

Os dois clubes estão a ultimar os detalhes do negócio, estando por apurar se irá consumar-se um empréstimo com opção de compra ou então uma transferência a título definitivo com os encarnados a ficarem com uma percentagem do passe.

Alfa Semedo esteve nas últimas duas épocas e meia cedido pelo Benfica. O médio de 23 anos esteve emprestado a Espanyol, Nottingham Forest e Reading.

O luso-guineense está muito perto de regressar ao Minho, onde em 2017/18 representou o Moreirense, antes de ser contratado pelo Benfica.