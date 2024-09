Ricardo Mangas está praticamente fechado no Spartak Moscovo, confirmou o Maisfutebol.

Tal como o nosso jornal noticiou nesta terça-feira, o Vitória de Guimarães e o emblema russo encontram-se em negociações.

As conversas entre as partes evoluíram positivamente nas últimas horas e a convicção é a de que o influente esquerdino do V. Guimarães seja anunciado como reforço do emblema moscovita até ao final da semana num negócio que se fará por 2 milhões de euros.

O Spartak Moscovo tem nos quadros o português Tomás Amaral, antigo elemento do departamento de scout do Benfica que rumou ao histórico clube russo em dezembro de 2023 para assumir o cargo de diretor-desportivo. Joaquim Pinto, também ex-Benfica, lidera o departamento de scouting do Spartak.