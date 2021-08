O Vitória de Guimarães anunciou a chegada de Tiago Silva. O médio português assinou com os minhotos até 2026, de acordo com o clube.

Aos 28 anos, Tiago Silva regressa ao futebol nacional, depois de ter representado o Olympiakos. Dizem os minhotos que a transferência «não envolve contrapartidas financeiras, com o Vitória a ficar com 50% dos direitos económicos do jogador».

O Vitória consegue, assim, um médio ofensivo com nome no futebol português e um futebolista que, na passagem por Belenenses e Feirense, mostrou grandes capacidades, ao ponto de se ter mudado para o Championship inglês.

Eis o comunicado do Vitória:

A Vitória Sport Clube, Futebol SAD anuncia que o jogador Tiago Silva assinou com esta sociedade um contrato válido até junho de 2026. O médio português, de 28 anos, junta-se aos Conquistadores proveniente do Olympiacos, numa operação que não envolve contrapartidas financeiras, com o Vitória a ficar com 50% dos direitos económicos do jogador.

Natural de Lisboa, Tiago Silva começou a formação no SL Benfica, terminando-a no Belenenses, onde arrancou a carreira de profissional. Depois de quatro temporadas em Belém, o médio foi emprestado ao CD Feirense, onde ficaria as duas primeiras épocas por empréstimo e uma terceira em definitivo.

Seguiu-se uma temporada no Nottingham Forest, de Inglaterra, seguida de transferência para o Olympiacos, da Grécia, na temporada 2020/21.

No Vitória, Tiago Silva vai vestir a camisola 88 e terá uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.