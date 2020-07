O Vitória de Guimarães anunciou a chegada de Jonas Carls. O defesa alemão de 23 anos chega cedido pelo Schalke 04.

De acordo com o clube minhoto, Carls é emprestado por uma temporada com opção de compra por parte do Vitória.

O defesa fez a formação no Bayer Leverkusen, depois juntou-se ao Nuremberga e desde 2017/18 que pertence aos quadros do Schalke.

Na última época, o clube de Gelsenkirchen emprestou-o ao Viktoria, de Colónia, equipa que atuou no terceiro escalão do futebol germânico.