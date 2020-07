O Vitória de Guimarães anunciou esta quinta-feira a contratação de Nicolas Tié, guarda-redes que chega proveniente do Chelsea.

Em comunicado no site oficial, o emblema vimaranense informa que «chegou a acordo» com o clube da Premier League e que fica detentor de 55 por cento dos direitos económicos do jovem de 19 anos.

O costa-marfinense, revela ainda o Vitória, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2025.