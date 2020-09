O V. Guimarães chegou a acordo com Sílvio para o lateral direito reforçar a formação vitoriana na próxima temporada. O internacional português vai assinar por uma época, com mais um ano de opção.

O jogador estava livre, depois de ter jogado os dois últimos anos no V. Setúbal, assinando por isso com o V. Guimarães a custo zero. Trata-se de um regresso ao Minho, onde já representou o Sp. Braga.

Formado no Benfica, Sílvio conta já com uma longa carreira. Deu nas vistas na estreia na Liga ao serviço do Rio Ave, passando depois por Sp. Braga, At. Madrid, Corunha e Benfica. Antes de chegar a Setúbal, passou um ano no Wolverhampton e outro no Sp. Braga B.