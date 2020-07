O novo treinador do Vitória de Guimarães, Tiago, assumiu, esta quinta-feira, que «vai ser preciso muito trabalho» para o clube atingir um patamar condizente com a sua «grandeza». O antigo adjunto de Diego Simeone no Atlético de Madrid quer incutir uma «cultura de exigência e vitória» nos minhotos.

«A cultura de vitória tem de estar presente em todos os momentos e em cada um dos elementos da equipa e do clube. Temos de ser objetivos. Vai ser preciso muito trabalho de qualidade para que o Vitória de Guimarães salte para o patamar que a sua grandeza exige. É esse compromisso que posso e quero garantir desde a primeira hora e estou entusiasmado por começar a trabalhar no terreno. Junto-me ao Vitória para ganhar», referiu, em declarações aos canais oficiais do clube.

Tiago, que além de adjunto de Simeone em Espanha, na época 2017/2018, trabalhou com os sub-15 de Portugal em 2019, assume a primeira experiência como técnico principal de um clube, pelo qual assinou duas temporadas.

«O meu entusiasmo perante este projeto não podia ser maior, porque me identifico com as ideias de quem dirige e com a forma apaixonada com que os adeptos vivem o dia-a-dia do clube. Sei que haverá uma grande comunhão entre a equipa que estamos a construir, a direção e os adeptos. Acredito no sucesso se, todos juntos, formos um só e sinto, claramente, que este clube está a reforçar as condições para ganharmos mais vezes e lutarmos por objetivos condizentes com a dimensão do Vitória», apontou.

O presidente do Vitória, Miguel Pinto Lisboa, destacou a «personalidade forte» e o «espírito de liderança» nas características que motivaram os minhotos na aposta em Tiago para suceder a Ivo Vieira.

De acordo com o clube vimaranense, Tiago e a respetiva equipa técnica vão ser apresentados após a conclusão do internato do curso UEFA Pro.