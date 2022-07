Quando Pepa entrou no relvado na manhã deste sábado para mais um treino, na Academia do Vitória, em Guimarães, a primeira reação disse muito: um olhar sincero, num misto de surpresa e orgulho pelo que via na bancada, à sua direita.

Rapidamente, surgiu uma salva de palmas do treinador do Vitória de Guimarães e restante equipa técnica na direção das centenas de adeptos presentes (mais de 500) para o primeiro treino aberto do clube na pré-época 2022/23. E todos eles retribuíram.

Minutos depois, entraram os 28 jogadores que trabalharam no relvado na sessão deste sábado e, aí, a receção por parte dos adeptos aos atletas, notoriamente ansiosos por mais uma época, foi apoteótica.

Era só o início de um treino, mas com um ambiente quase de jogo: palmas e cânticos surgiram de imediato em uníssono por parte dos adeptos, praticamente todos com camisola do V. Guimarães vestida, no meio de alguma pirotecnia e faixas de apoio colocadas na bancada a colorir o ambiente.

Ao longo da sessão de cerca de hora e meia, repetiram-se os momentos de forte apoio por parte dos adeptos.