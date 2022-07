O Vitória de Guimarães voltou a vencer na pré-época, desta vez ao bater o Trofense, por 4-1, em Melgaço.

Os vimaranenses marcaram o 1-0 por Jota Silva, aos três minutos, e, aos 13, Alfa Semedo aumentou a vantagem com assistência de Ibrahima Bamba, de acordo com informação do clube.

O 3-0 foi convertido por Tiago Silva, de penálti, e já na segunda parte Nicolas Janvier fez o 4-0. O Trofense reduziu por Vilson.

O Vitóri a indica que Pepa utilizou os seguintes jogadores: Onze inicial com Matous Trmal na baliza, Miguel Maga, Jorge Fernandes, Mikel Villanueva e Hélder Sá na defesa, Ibrahima Bamba, Tiago Silva e Alfa Semedo no meio campo, e com Jota Silva, Dani Silva e Bruno Duarte na frente de ataque. Ao longo da partida entraram Bruno Varela, Celton Biai, Afonso Freitas, Bruno Gaspar, Abdul Mumin, Maxwell Woledzi, André Amaro, Ryoya Ogawa, Alberto Costa, Nicolas Janvier, Matheus Índio, André Almeida, Nelson da Luz, Anderson Silva e Jason Bahamboula.

Tomás Händel em tratamento e Rúben Lameiras em gestão de esforço foram os ausentes da partida.

Esta é a terceira partida do Vitória na pré-época e o segundo triunfo.