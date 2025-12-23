Telmo Arcanjo, avançado do Vitória de Guimarães, falou à flash da Sport tv após a derrota na receção ao Sporting (4-1).

«Estou feliz pelo golo, mas a vitória seria mais importante. O Sporting foi mais eficaz. Aprendemos com os erros, vamos continuar a trabalhar para melhorar nos detalhes. Vamos jogo a jogo e, mais à frente, pensaremos no jogo contra o Sporting para a Taça da Liga.»