Arcanjo: «Sporting foi eficaz, vamos trabalhar para melhorar nos detalhes»
Avançado fez o único golo do Vitória de Guimarães na derrota com os leões
Telmo Arcanjo, avançado do Vitória de Guimarães, falou à flash da Sport tv após a derrota na receção ao Sporting (4-1).
«Estou feliz pelo golo, mas a vitória seria mais importante. O Sporting foi mais eficaz. Aprendemos com os erros, vamos continuar a trabalhar para melhorar nos detalhes. Vamos jogo a jogo e, mais à frente, pensaremos no jogo contra o Sporting para a Taça da Liga.»
