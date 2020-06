Depois do empate frente ao Sporting, na retoma da Liga, as atenções do Vitória de Guimarães viram-se agora para o jogo com o Belenenses, agendado para quinta-feira.

O técnico dos vimaranenses, Ivo Vieira, acredita que os erros registados na partida frente aos leões vão desaparecer naturalmente com o passar do tempo.

«Quantos menos erros cometermos, mais perto de ganhar estaremos. Sabemos que os jogadores são humanos e os treinadores também. Os erros que aconteceram no passado irão desaparecer de forma natural. Cada equipa vai melhorar os seus índices físicos, táticos e de comportamento», afirmou, citado pela Lusa.

Ivo Vieira elogiou a formação orientada por Petit, «uma equipa forte, intensa, bem organizada e bem orientada» e rejeitou que orientar os vimaranenses com jogos à porta fechada seja o maior desafio da carreira.

«O maior desafio da minha carreira é trabalhar todos os dias arduamente, lutando pela instituição que represento. A questão psicológica está sempre presente.»

O treinador madeirense mostrou-se ainda a favor da alteração que permite cinco substituições por jogo: «Só vai beneficiar poder alterar cinco jogadores em vez de três, em termos da gestão física dos atletas. Os clubes que têm mais recursos poderão utilizá-los melhor. Mas, na questão física, é bom para todos.»

O Vitória de Guimarães defronta o Belenenses na quinta-feira, a partir das 19h00, em jogo da 26.ª jornada da Liga.