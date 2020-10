«O céu é o limite»: foi assim que João Henriques se apresentou em Guimarães, ele que sucede a Tiago no comando técnico do Vitória local.

Em conferência de imprensa, o técnico de 47 anos falou pela primeira vez como vimaranense e deixou bem expressa a sua ambição para esta etapa na casa de D. Afonso Henriques.

«O céu é o limite. Não olhamos para classificações, olhamos para jogos. Vamos fazer as contas no final. A nossa exigência é alta. Os nossos adeptos são exigentes. Nós, estrutura, também somos. Qualquer jogo que não dê três pontos não é bom, porque é isso que queremos para qualquer um deles», começou por dizer, citado pela Lusa.

Henriques não se comprometeu em perspetivar uma posição final na tabela classificativa, mas prometeu uma equipa «competitiva e capaz de motivar os adeptos e de terminar o campeonato onde merece».

«Batalhas vão ser muitas: não só as próximas duas, mas todas elas. Faltam 31 jornadas, faltam os jogos da Taça de Portugal. Queremos mais uma vez estar presentes na ‘final four' da Taça da Liga [de 2019/20]. Todos os jogos valem três pontos, e este [frente ao Boavista] é o primeiro», acrescentou.

João Henriques chega a Guimarães depois de duas épocas no Santa Clara em que conseguiu as melhores pontuações da história dos açorianos. Por isso, só pensou em equipas superiores para o futuro: «Tinha a ambição pessoal de dar um passo em frente na carreira. Não olharia para nenhuma equipa que ficou atrás do Santa Clara, olhando para o momento da minha carreira. Reduzindo o leque de escolhas, a exigência é maior.»

Sobre o plantel que agora terá à sua disposição, e que esteve na génese do pedido de demissão de Tiago, João Henriques defendeu que o talento não tem idade.

«Talento não tem idades. O plantel é jovem. Tem jogadores mais experimentados e outros menos. Essa mescla faz do Vitória forte. O futebol vai no caminho de aparecerem jovens talentos que devem crescer no meio de gente com experiência. Só todos juntos vamos potenciar os jovens talentos», atirou.