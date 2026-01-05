Luís Pinto anteviu a meia-final da Taça da Liga nesta segunda-feira, lançando os dados para o duelo com o Sporting em Leiria. O duelo está agendado para esta terça-feira, às 20 horas, e vai ser arbitrado por Luís Godinho.

Reação preparada

«A nossa forma de estar tem de ser ganhar ou ganhar. Temos de entrar com respeito e coragem. Temos de perceber os momentos do jogo, de perceber a qualidade da outra equipa, que é altíssima. Temos de saber atacar, defender, transitar e respeitar. A mentalidade faz diferença. Queremos melhorias face à mentalidade no início do jogo do campeonato [derrota por 4-1].»

Olho na Taça e mão na consciência

«Temos a responsabilidade de lutar por algo grande. Não nos podemos esconder, mas temos de ser conscientes do momento que atravessamos [remodelação do plantel]. Estamos satisfeitos com a evolução da equipa e dos resultados.»