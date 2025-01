O V. Guimarães anunciou a rescisão por mútuo acordo com Daniel Sousa, que esteve apenas três semanas à frente da equipa principal. Em conferência de imprensa realizada nesta quarta-feira, o presidente do clube, António Miguel Cardoso, explicou os motivos que levaram à mudança e confirmou a chegada de Luís Freire como novo treinador.

De acordo com António Miguel Cardoso, o período de adaptação da equipa técnica de Daniel Sousa não correspondeu às expectativas.

«O que esteve na origem da rescisão foi um período de instalação da nova equipa técnica que não funcionou da melhor forma. Temos uma estrutura profissional e competente, mas prevalecem os interesses do Vitória. Decidimos mudar para garantir que esta seja uma época de sucesso», afirmou o dirigente.

A eliminação precoce da Taça de Portugal, frente ao Elvas, foi o ponto mais baixo de um início de temporada conturbado. Questionado sobre se a contratação de Daniel Sousa foi um erro, António Miguel Cardoso admitiu: «Não foi a melhor decisão do mundo. Todos os dias tomamos decisões, e, quando percebemos que não funcionam, temos de reagir.»

Quanto ao novo treinador, Luís Freire, o presidente destacou que o técnico, que assinou por época e meia, já estava nos planos do clube há algum tempo. «O Luís Freire estava no radar do Vitória há muitos anos. Achámos que este era o momento certo para avançar.»

O Vitória de Guimarães espera agora que a mudança no comando técnico traga estabilidade e resultados positivos numa época que começou com desafios, mas que a direção pretende transformar em sucesso.