Duelo histórico no D. Afonso Henriques. Sem a rivalidade de outros tempos, o embate entre Vitória e Boavista foi intenso e disputado com emoção até ao último suspiro. Literalmente. O Vitória consumou o triunfo já para lá da hora, operando a segunda cambalhota no marcador (3-2) nos descontos com um golpe de cabeça de André Amaro.

Na última paragem do encontro os vimaranenses fizeram sinal ao comboio europeu, colando-se ao quinto lugar naquele que foi o sexto jogo consecutivo sem perder. Foi conseguido com várias incidências. Os vimaranenses foram a melhor equipa do encontro. Disso não restam dúvidas. Mas, expuseram-se ao cinismo adversário e aos 87 minutos estavam em desvantagem.

O Boavista soube organizar-se e resistir às incidências do jogo. Deu a volta ao jogo disputando toda a segunda parte em inferioridade numérica, ameaçando matar um borrego com 21 anos - desde 2001 que os axadrezados não vencem em Guimarães. Mas, um final épico devolveu os três pontos aos vimaranenses premiando o pressing final do Vitória.

Bolas paradas desencaixam

Moreno tinha projetado um jogo de “encaixe” dadas as semelhanças táticas entre as duas equipas. Não se enganou. O jogo iniciou-se sem que qualquer uma das equipas sobressaísse, ainda que com ligeiro ascendente do conjunto da casa. O jogo desencravou através de um castigo máximo. Sasso deixou fugir Anderson e apenas conseguiu travar o avançado em falta na área.

Na marca dos onze metros Tiago Silva não desperdiçou – Bracali ainda adivinhou o lado, mas não conseguiu suster o remate – seguindo-se o melhor período dos vimaranenses, após o golo. Nelson da Luz ficou perto do segundo num bom desenho ofensivo e a tarefa complicou-se ainda mais para o Boavista ao minuto 41 com o Boavista a ficar reduzido a dez elementos. Mangas deu com acertou com a sola em Zé Carlos, alertado pelo VAR o árbitro Fábio Veríssimo converteu o amarelo em vermelho.

Três minutos para lá da hora, num lance de bola parada o Boavista teve alma para levar o jogo empatado para o período de descontos. Livre de Malheiro, o esférico cai entre as costas da defesa e o guarda-redes, Sasso redimiu-se do penálti e marcou de cabeça, igualando a partida numa fase em que os boavisteiros estavam em inferioridade numérica.

Petit baralha; final épico devolve três pontos aos conquistadores

Cedo se percebeu a disposição do jogo a partir daqui. O Boavista organizou-se com duas linhas de quatro, deixando Martim Tavares na frente. Recuou essas linhas a equipa de Petit, pertencendo quase que em exclusivo ao conjunto de Moreno a iniciativa de jogo. Circulou a bola o Vitória, dominou territorialmente, mas ia faltando critério para armar lances de perigo.

O jogo foi, portanto de sentido único. Organizado, o Boavista foi suficiente para sustente o ímpeto adversário. Faltou velocidade nos processos à equipa do Vitória, a circulação foi demasiado lenta e as tomadas de decisão iam encravando o jogo num domínio claro, mas pouco produtivo dos vimaranenses. Para baralhar estas contas Petir acrescentou Yusupha e Salvador Agra ao encontro, dando velocidade e imprevisibilidade ao ataque axadrezado.

Substituições acertadas. Em apenas seis minutos Salvador Agra fez bom golo numa jogada individual. Organizada, a pantera deixou a equipa de Moreno ainda mais débil na falta de soluções. Até que aos 88 minutos a história mudou de rumo. A carregar, a pressão dos conquistadores deu frutos. Primeiro aos 88 minutos uma bomba de Janvier deu frutos de fora da área.

Quatro minutos para lá dos noventa, a pressão resultou em assalto final. De um lançamento Ruben Lameiras cruzou para a cabeça de André Amaro fazer o desvio letal. O Estádio D. Afonso Henriques entrou em ebulição, impondo o quarto jogo consecutivo sem ganhar a este Boavista, que é ultrapassado pelo Vitória na tabela. Pulo na classificação da equipa de Moreno, colando-se aos lugares europeus.