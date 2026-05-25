A SAD do Vitória de Guimarães vai eleger os novos órgãos sociais a 25 de junho, depois das eleições para o clube, que estão agendadas para 13 de junho.

Numa nota oficial divulgada esta segunda-feira, o Vitória informa que a Assembleia Geral (AG) se realiza no auditório de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 21 horas, para a eleição do conselho de administração, da Mesa da Assembleia Geral (AG) e do fiscal único da SAD em que o Vitória é acionista maioritário, ao deter 67,84% do capital.

António Miguel Cardoso, que se demitiu da presidência do clube a 14 de abril e motivou as eleições de 13 de junho, preside ao conselho de administração da SAD desde 2022. Além do Vitória, a SAD conta com a participação do fundo V Sports (29 por cento), proprietário dos ingleses do Aston Villa, bem como de outros acionistas, na posse de 3,16 por cento do capital.

Determinantes para a escolha dos futuros órgãos sociais da SAD, as eleições do clube têm as candidaturas de Belmiro Pinto dos Santos (lista A), de Júlio Vieira de Castro (lista B) e de Viriato Sampaio (lista C), além da de Rui Rodrigues (lista D).