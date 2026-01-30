Decorria o minuto 90+2 da receção do Vitória de Guimarães ao Moreirense, quando o Estádio D. Afonso Henriques ficou às escuras. Na noite desta sexta-feira, o inusitado episódio aconteceu na sequência de um perigoso cabeceamento de Maranhão. Tal situação motivou sorrisos e animou as bancadas, até porque os adeptos acenderam as lanternas dos telemóveis e fizeram a festa.

No céu, os relâmpagos e trovões deram lugar à intensa chuva. Neste ritmo, passaram 14 minutos até à luz regressar ao estádio dos “Conquistadores”, ainda que não por completo. Este duelo da 20.ª jornada da Liga foi retomado aos 90+16m e terminou aos 90+22m.

Desta forma, o Vitória atingiu a oitava vitória no campeonato e os 28 pontos, subindo ao oitavo lugar. Por sua vez, o Moreirense retomou o caminho das derrotas e continua no sexto posto, com 30 pontos.