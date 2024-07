O Vitória de Guimarães venceu, na manhã desta quarta-feira, o Portimonense, por 2-0. No primeiro particular no estágio no Algarve – à porta fechada – os «Conquistadores» beneficiaram do acerto de Nuno Santos, aos 13m, e Toni Borevkovic, aos 56m.

Depois do triunfo sobre o Trofense, por 2-1, os comandados de Rui Borges jogarão ante o Farense, na tarde desta quarta-feira.