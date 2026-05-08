Viriato Sampaio confirmou, esta sexta-feira, a candidatura à presidência do Vitória de Guimarães, para as eleições marcadas para 13 de junho.

O sócio número 1.994 dos vimaranenses encabeça uma lista em que os candidatos à vice-presidência da direção são Ricardo Lobo (presidente do conselho fiscal entre 2022 e 2025, no primeiro mandato do presidente demissionário, António Miguel Cardoso) e ainda Nuno Santoalha, Marco Bravo e João Vicente Salgado.

Fernando Alves Pinto e Américo Correia são, respetivamente, os candidatos à presidência e à vice-presidência da mesa da assembleia geral. Luís Pereira é o nome escolhido para a presidência do conselho fiscal, com Susana Alves Pinto a ser candidata a vice-presidente do órgão.

Já Catarina Pereira é a candidata à presidência do conselho de jurisdição e Carlos Cruz surge como candidato a vice-presidente.

Vogal do conselho fiscal do Vitória entre 2019 e 2022, durante a presidência de Miguel Pinto Lisboa, Viriato Sampaio é o quarto sócio a anunciar a candidatura à presidência. Segue-se a Belmiro Pinto dos Santos (presidente da mesa da assembleia geral do clube entre 2022 e 2025), Júlio Vieira de Castro (candidato pela primeira vez nas eleições de 2018) e Rui Rodrigues (vice-presidente da direção ainda em funções), que já confirmaram as respetivas candidaturas.

Se não houver desistências, as eleições vão ter o maior número de listas na história do clube, superando 2007, 2019 e 2022, anos que contaram, cada um, com três listas.

O ato eleitoral, a 13 de junho, vai decorrer entre as 09 e as 19 horas, no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, depois de os órgãos sociais se terem demitido, na sequência da conferência de imprensa do ainda presidente da direção, António Miguel Cardoso, a 14 de abril. O prazo para formalização de candidaturas é até 14 de maio.