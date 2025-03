A Figura: Bakambu, o congolês que ama ferir o Vitória

Três golos em dois jogos e decisivo para eliminar os “Conquistadores”. Há uma semana inaugurou o marcador em Sevilha e, desta feita, desfez as esperanças dos vimaranenses em 15 minutos. Depois de escapar pela direita e de capitalizar um erro tremendo de Borevkovic, o ponta de lança, de 33 anos, sussurrou ao ouvido de Villanueva, antes de cabecear para o 0-2.

O internacional pela República Democrática do Congo conta com cinco golos em nove jogos na Liga Conferência, números muito distantes das prestações na La Liga e Taça de Espanha – dois golos e duas assistências em 20 partidas.

O momento: golo precoce gelou os “Conquistadores”, 5 minutos

A expectativa dos adeptos era imensa, quase tão grande quanto o sonho – conforme teve oportunidade de escutar o Maisfutebol na tarde desta quinta-feira. Todavia, a eficácia do Betis cedo silenciou o ímpeto do Vitória. O golo inaugural de Bakambu fragilizou os comandados de Luís Freire, incapazes de assumirem a batuta.

Até no melhor momento dos anfitriões, no arranque da etapa complementar, o Betis aplicou contra-ataques letais. Em suma, o Vitória sucumbiu perante um Betis vestido com a pele da La Liga.

Outros destaques.

Antony: espetáculo para Ruben Amorim ver. Quem viu o brasileiro em Manchester e quem o vê pelo Betis. Em Guimarães encontrou um cardápio a seu gosto, com espaço para driblar e protagonizar as transições ofensivas. Depois de assinar o 0-3, o extremo acumulou créditos ao descartar a pressão defensiva, assistindo Isco.

Antony concretizou 12 passes em 17 tentados, além de vencer três em cinco duelos.

Isco: o perfume não engana, este senhor é de elite. Foram 43 passes concretizados em 47 tentados. Eficaz independentemente da distância, assumiu a batuta e atraiu a pressão do Vitória, frustrando as investidas ofensivas dos anfitriões. Assistiu e marcou, recolhendo ao banco de suplentes sob aplausos dos 1700 adeptos do Betis.

Diego Llorente: o patrão da defesa espanhola mostrou como se lida com receções hostis. A noite amarga de Nélson Oliveira e companhia serve de contraponto para o central que venceu oito duelos, num total de 12. E porque atrás arranca a construção, Llorente assinou 42 passes, em 46 tentados.

Bruno Varela: uma noite profundamente inglória para o guardião do Vitória, que pouco ou nada podia fazer nos golos.

Nuno Santos e Nélson Oliveira: o espelho de uma equipa afetada pelo arranque da partida. O sonho rapidamente foi arrebatado pela ansiedade, pela que a noite foi longa e fria.

Borevkovic: o “vilão” no golo inaugural, ao perder a bola a meio-campo. Estendeu a passadeira para Bakambu iniciar os festejos nas hostes forasteiras.

Adeptos do Vitória: a noite foi dura, mas há motivos para recordar. Um D. Afonso Henriques praticamente lotado, com muitos adeptos lavados em lágrimas antes do apito inicial. Famílias e amigos em comunhão por um símbolo, por uma cidade. Um sentimento explicado ao Maisfutebol ao longo da tarde desta quinta-feira. Como nos disse um adepto septuagenário, a grandeza dos emblemas é medida pelos adeptos que o acompanham.