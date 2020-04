Habituado a ter mais de 15 mil pessoas no D. Afonso Henriques, Mikel Agu admitiu que será estranho se o futebol regressar sem adeptos nas bancadas.

Numa videoconferência, o médio do Vitória de Guimarães frisou, no entanto, que quem manda são as autoridades de saúde, até porque a pandemia de covid-19 «não vai passar em dois ou três meses».

«É uma coisa sobre a qual já tenho pensado [futebol sem adeptos no estádio]. Se o futebol voltar, vai ser difícil haver adeptos no estádio. Este vírus não vai passar em dois ou três meses. Depende também do que as autoridades de saúde disserem», afirmou, aos jornalistas.

«Para mim o futebol sem adeptos é como um treino. Não vai ser interessante jogar em casa sem adeptos. E os adeptos também estão com saudades de ver a equipa jogar. Mas acho que é uma coisa que não vai acontecer facilmente e tem de se estudar bem antes de acontecer», prosseguiu.

A prioridade, lá está, é a saúde, mas Mikel reitera que o objetivo da formação vimaranense é chegar aos lugares que dão acesso às competições europeias: «Todos queremos jogar porque temos um objetivo para cumprir. Todos no clube querem chegar aos primeiros cinco classificados, que dão acesso à Europa. Vamos trabalhar para isso, mas temos de esperar que tudo esteja bem. Nesta fase o mais importante é a saúde, sem saúde ninguém pode olhar para o futuro.»

Tal como muitos outros clubes, o Vitória deu férias aos seus jogadores, mas nem por isso o jogador nigeriano relaxa.

«Não vejo as férias como uma desculpa para parar, só para continuar em casa a ganhar peso. Vou continuar a trabalhar e o grupo tem sempre pessoas preparadas para ajudar. Vamos continuar a fazer alguns treinos, individualmente se quisermos mais também podemos fazer mais, todos têm material para trabalhar.»

«Da minha parte não são férias, não posso sair de casa. Às vezes vou ao supermercado só. Para mim não são férias, continuo a trabalhar, posso diminuir a carga de trabalho, mas vou continuar a trabalhar», rematou.