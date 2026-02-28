O Vitória de Guimarães B alcançou a segunda vitória consecutiva neste sábado, na receção ao Varzim (3-0), na quarta jornada da fase de subida da Liga 3. Depois de o médio Zeega inaugurar o marcador aos 40 minutos, o extremo Mathias Tepe faturou aos 45 e 57 minutos.

Assim, os vimaranenses lideram com sete pontos, um de vantagem sobre Académica de Coimbra e Varzim. Ao cabo de três jornadas consecutivas a pontuar, o Vitória B visita o Mafra (5.º) a 8 de março (11h). Por sua vez, o Varzim encaixou a segunda derrota nesta fase e aponta à receção à Académica, no sábado (18h).

Ora, a Briosa guarda uma partida em atraso, pelo que espreita a liderança isolada. Por agora, os estudantes levam seis pontos, uma vez que neste sábado venceram na receção ao U. Santarém (3-1). O médio Marcos Paulo abriu a contagem ao terceiro minuto, enquanto outro médio – Beni Souza – aplicou o 2-0 aos 31m. Por último, o extremo Cuba faturou aos 58 minutos.

A equipa de Santarém é sétima e penúltima da fase de subida, com três pontos, a quatro do líder Vitória de Guimarães B. Segue-se a receção ao Mafra (5.º), na quarta-feira (20h), num encontro referente à primeira jornada.

A quarta jornada da fase de subida fica completa neste domingo, com o Belenenses-Amarante (18h), quarto e sexto classificado, respetivamente. Em caso de vitória, o emblema do Restelo atinge os oito pontos e assume a liderança isolada.

𝐄𝐝𝐮𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐋𝐨𝐯𝐞 🤝 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐦 𝐃𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞



Entre eles está uma francesinha e uma aposta por decidir: o Love ainda só conhece as de Lisboa, o Martim promete apresentá-lo às do Norte… 💙🖤



🔜 Domingo, 18h00, Estádio do Restelo #tweetpastel pic.twitter.com/r2nVC5CWVa — Os Belenenses (@CFosBelenenses) February 27, 2026

No grupo Sul da fase de manutenção, o Caldas venceu na receção ao Amora (2-1), o Sp. Covilhã triunfou na visita ao Atlético (2-1) e 1.º Dezembro e Lusitano Évora empataram a um golo.

Assim, ao cabo de três jornadas, o 1.º Dezembro é último, com quatro pontos, enquanto o Amora (5.º) está também em posto de despromoção, com seis pontos, a quatro do Sp. Covilhã.