FIGURA: Nenê (AVS)

Mais um excelente jogo do veterano avançado do AVS, coroada com um golo que valeu o primeiro triunfo da equipa da Vila das Aves. Nenê esteve muito perto de marcar um golo do meio-campo e, pouco depois, teve sangue frio para infligir o primeiro desaire dos conquistadores.

MOMENTO DO JOGO: Bola no poste nos descontos

O Vitória já tinha acertado no poste na primeira parte, na altura com o jogo empatado a zero. Já com o AVS a vencer e em tempo de compensação, Nuno Santos, de fora da área, acertou com estrondo no ferro e gorou a última oportunidade dos vimaranenses saírem da Vila das Aves com um ponto.

OUTROS DESTAQUES

Simão Bertelli (AVS): Foi o responsável por manter o resultado a zero na melhor altura do Vitória de Guimarães. Foram pelo menos quatro enormes defesas a impedir o golo vitoriano.

Ricardo Mangas (V. Guimarães): Ficou perto de voltar a marcar por duas vezes. O extremo vimaranense acertou no ferro, na primeira grande oportunidade do jogo, e, pouco depois, cabeceou para grande defesa de Bertelli.