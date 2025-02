Nem os de Famalicão nem os de Guimarães souberam dançar o Vira do Minho. O duelo entre vizinhos não saiu do nulo e os dois emblemas voltaram a marcar passo, não conseguindo alcançar o tão desejado segundo triunfo consecutivo – os da casa já não conseguem esse feito desde a 3.ª jornada e os forasteiros desde a 5.ª ronda.

Num jogo vivo e intenso, mas com poucas ocasiões claras de golo, o Vitória foi quase sempre melhor, esbarrando de frente na boa organização defensiva famalicense. O ponto conquistado mantém os locais no 9.º lugar e coloca os vitorianos junto ao Casa Pia, que ainda não jogou, na 6.ª posição.

Carevic evitou o golo de Samu

A primeira parte foi intensa, bastante viril e cheia de duelos individuais, contudo foi jogada muito longe das balizas. Hugo Oliveira repetiu o onze que saiu vitorioso do Bessa (0-2), mantendo a velha máxima da equipa que ganha não se muda. Já Luís Freire fez apenas uma alteração depois do triunfo caseiro diante do AVS (2-0). Michel Dieu saltou para o banco e Nelson Oliveira regressou à titularidade.

O Vitória teve a mais flagrante ocasião para marcar nos primeiros 45 minutos. Telmo Arcanjo cruzou na direita, Nelson Oliveira amorteceu e Samu rematou para excelente defesa de Carevic. O Famalicão também nunca deixou de espreitar o ataque, porém foi já perto do intervalo que chegou com perigo à baliza de Varela. Após canto, Sorriso desviou ao primeiro poste e Mikel, já na pequena área, evitou que o esférico tomasse a direção da baliza.

Mais Vitória, mas sem oportunidades

O Vitória apareceu na segunda metade com mais bola e a remeter o Famalicão ao seu setor defensivo. Nelson Oliveira, com um remate de primeira já no interior da área, deixou o primeiro aviso. A equipa vitoriana conquistava muitos pontapés de canto, contudo a defensiva local ia resolvendo as dificuldades que surgiam.

Os dois treinadores, insatisfeitos com a igualdade, começaram a refrescar as equipas. A toada de jogo manteve-se, com os de Guimarães a acercarem-se com mais perigo da baliza do Famalicão, no entanto sem incomodar Carevic. Até ao final, pouco ou nada mudou e a divisão de pontos acabou por ser uma realidade.

A FIGURA: Carevic (Famalicão)

Não foi um jogo com muitas oportunidades, mas o maior caudal ofensivo da formação vimaranense fez com que o guarda-redes do Famalicão sobressaísse. Carevic começou o jogo a evitar o golo de Samu, na melhor oportunidade de todo o encontro. Na segunda parte, o guardião parou um remate de Nelson Oliveira.

O MOMENTO: Samu perto do golo

Foi a grande ocasião do jogo. Boa jogada coletiva do Vitória, ainda dentro dos dez minutos, com Telmo Arcanjo a dar em Nelson Oliveira que amorteceu para o remate de Samu. Valeu a defesa de recurso, com o pé, de Carevic a evitar o golo certo.

POSITIVO: Massa adepta do Vitória

Apesar do mau tempo que se fez sentir nas horas antes do encontro, os adeptos vimaranenses compareceram em peso em Famalicão e puxaram pela equipa do princípio ao fim. A festa foi feita na bancada e o esforço dos jogadores foi aplaudido no final.