Luís Freire, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa, após triunfo por 1-0 frente ao Gil Vicente:

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, até porque já não ganhávamos aqui há cinco anos. Os pontos estão muito caros e ganhar fora é muito difícil. Foi uma primeira parte equilibrada e foi um jogo amarrado, com muitas perdas de bola de parte a parte.

Na segunda parte, pedimos uma atitude mais forte na pressão e nos duelos porque estávamos a chegar atrasados. Nem sempre conseguimos circular o esférico como queríamos. Com as alterações a equipa ganhou mais energia e vivacidade. Ganhámos algum ascendente, mas sem criar ocasiões. Aproveitámos bem um erro na circulação do adversário e marcámos um golo.

A partir do 1-0 ficámos muito confortáveis e apesar do Gil ter arriscado, os jogadores mantiveram-se serenos e o Gil não conseguiu criar nada. Acabámos por ser premiados porque não falhámos e o adversário falhou, nós marcámos e eles não. Se alguém tivesse de ganhar, era o Vitória.

Vimos que o Gil Vicente no último jogo acabou com dois avançados e o Rúben Fernandes na frente e estávamos preparados para o jogo direto. Esta gestão que fazemos com bola, fazemos bem, mas hoje faltou o último terço e ter mais chegada à baliza adversária. Tudo o resto foi bom.

[Borevkovik falha o próximo jogo] Não vou dizer qual é a aposta porque há uma semana de treinos pela frente. Era escusado esse amarelo porque perdemos muito tempo naquele livre e interrompeu quatro ou cinco vezes para chamar à atenção dos jogadores. Na jogada a seguir há um lance na área do Gil e o árbitro interrompe e não mostra amarelo. Não percebi.

[reflexo do 5.º lugar no grupo] Fizemos o nosso jogo, tínhamos o objetivo de ganhar, fizemos os três pontos, e vamos esperar o que vai acontecer. É a quinta vitória em seis jogos, já não perdemos há dez, há muitos dados bons aqui. O Santa Clara joga amanhã e isso não depende de nós. Houve três pontos hoje e vai haver três para a semana e vamos lutar por eles».