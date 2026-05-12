O Vitória de Guimarães anunciou, esta terça-feira, a saída de Ivo Roque do comando técnico da equipa feminina. O treinador-adjunto Geani Freitas também deixa o clube.

Ivo Roque, de 44 anos, estava à frente da equipa desde setembro de 2022 e foi responsável pela conquista da II Divisão Nacional, em 2024/25, a manutenção do clube no principal escalão e a presença nas meias-finais da Taça de Portugal na presente época.