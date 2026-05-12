Vitoria Guimaraes
Há 20 min
Futebol feminino: Ivo Roque de saída do Vitória
Treinador estava no clube desde 2022
JR
Treinador estava no clube desde 2022
JR
O Vitória de Guimarães anunciou, esta terça-feira, a saída de Ivo Roque do comando técnico da equipa feminina. O treinador-adjunto Geani Freitas também deixa o clube.
Ivo Roque, de 44 anos, estava à frente da equipa desde setembro de 2022 e foi responsável pela conquista da II Divisão Nacional, em 2024/25, a manutenção do clube no principal escalão e a presença nas meias-finais da Taça de Portugal na presente época.
Obrigado, Mister Ivo! 🤍— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) May 12, 2026
ℹ️ Treinador está de saída do comando técnico da equipa sénior feminina. Mais informações na App ou em https://t.co/hvaX4c1pew#UnidosPeloVitória • #FutebolFemininoVSC pic.twitter.com/vE9c4irynn
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