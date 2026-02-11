Tal como em dezembro, Noah Saviolo, extremo de 21 anos, foi premiado pelos treinadores da Liga como o melhor jovem de janeiro. No último mês, o belga fez um golo e uma assistência a 2 de janeiro, na receção do Vitória de Guimarães ao Nacional (2-1). Além disso, foi titular contra FC Porto, Estoril e Moreirense. Já na Taça da Liga, Saviolo foi aposta de início contra Sporting e Sp. Braga.

Saviolo reuniu 16,10 por cento dos votos, superando Renato Nhaga (Casa Pia, 13,56 por cento) e Alex Amorim (Alverca, com 9,32 por cento).

Em Guimarães desde 2022, onde completou formação – depois de passar por Anderlecht e Lille – o avançado vive a época de estreia na equipa principal do Vitória, com dois golos e três assistências em 23 jogos.

Entretanto, já em fevereiro, Saviolo marcou na derrota em Arouca (3-2).