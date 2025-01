Já há data para as eleições aos órgãos sociais do V. Guimarães! O clube anunciou esta segunda-feira que as mesmas estão marcadas para dia 1 de março de 2025.

A informação foi avançada por Belmiro Pinto dos Santos, presidente da Mesa da Assembleia Geral, indicando que o ato eleitoral será no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, a um sábado, entre as 09h e as 19h.

A entrega das listas tem de ser feita até 30 de janeiro e ainda não há qualquer candidatura aos órgãos sociais do Vitorianos.