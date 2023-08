Paulo Turra vai ser o novo treinador do V. Guimarães, tendo acertado um contrato por duas épocas com o clube vitoriano.

Tal como o Maisfutebol avançou esta sexta-feira, o brasileiro chegou a Portugal com as negociações muito avançadas e faltando apenas acertar alguns detalhes, o que desde então já foi feito. Por isso, o treinador tem acordo total e vai assinar contrato nas próximas horas.

Paulo Turra já está no Estádio D. Afonso Henriques, de resto, a ver ao vivo o jogo do V. Guimarães com o Gil Vicente, num dos camarotes do recinto. O treinador aproveita assim para observar os jogadores com quem vai trabalhar na próxima semana.