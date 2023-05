Nuno André, o adepto que no domingo caiu do patamar superior para o inferior da bancada sul do Estádio D. Afonso Henriques, durante o V. Guimarães-Vizela, deixou os cuidados intensivos nesta segunda-feira.

A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte familiar, que confirmou que o homem já não corre perigo de vida.

Transportado para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, Nuno André foi operado a uma fratura exposta num dos braços durante a madrugada. Após TAC realizada, não foi detetada qualquer lesão na cabeça, não se confirmando também uma possível contusão pulmonar.