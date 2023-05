O Vitória de Guimarães anunciou esta terça-feira a contratação, em definitivo, de Zé Carlos, ao Varzim.

Em comunicado no site oficial, o clube vimaranense informa que adquire o internacional sub-21 português por 400 mil euros por 50 por cento do passe. 200 mil euros já foram pagos, os restantes 200 serão pagos em duas tranches de 100 mil euros: uma a ser paga até ao final de julho, a outra até 30 de setembro.

O Vitória fica ainda com uma opção de compra por 25 por cento do passe de Zé Carlos por 400 mil euros. Esta cláusula, no entanto, só poderá ser exercida até janeiro de 2024. O respetivo pagamento também poderá ser faseado.

O médio de 21 anos, que até agora estava cedido e esta época já leva 15 jogos pela equipa de Moreno, assinou um contrato válido até 2027, com uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.