O Vitória de Guimarães lançou, esta quinta-feira, uma camisola especial de homenagem ao antigo guarda-redes Neno, comemorativa do seu 62.º aniversário e usada na época 1989/90.

A réplica da camisola do antigo jogador do Vitória, que faleceu a 10 de junho de 2021, foi já utilizada pela equipa minhota no passado dia 8 de fevereiro, no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, ante o Gil Vicente.

O guarda-redes Charles entrou no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, para a baliza, com a camisola de jogo amarela, o nome de Neno e o número um, que foi retirado após o falecimento de Neno.

Segundo informa o Vitória, «trata-se de uma edição limitada de 50 unidades e a primeira camisola da linha Legados de Vitória».