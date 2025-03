Francisco Alves Rito foi eleito, na sexta-feira, como o novo presidente do Vitória de Setúbal, para o mandato 2025-2028, com um total de 755 votos.

O jornalista, diretor do jornal 'O Setubalense', de 52 anos e candidato pela lista A, foi o mais votado das duas listas candidatas, frente ao oponente Fernando Belo (lista B), que obteve 382 votos.

No total de 1.183 votos apurados no pavilhão Antoine Velge, o presidente da mesa da Assembleia-Geral cessante, David Mestre Leonardo, anunciou que se registaram 31 votos brancos e 15 nulos.

Após o triunfo, o sucessor de Carlos Silva, que, entre dezembro de 2020 e novembro de 2024, foi presidente da direção e, daí para cá, liderou a Comissão de Gestão depois de não se terem apresentado candidatos nas eleições de há quatro meses, apelou à união dos associados.

«A partir do momento em que encerraram as votações, agora, somos todos Vitória. Mostrámos à cidade, região e país que o Vitória está vivo. O Vitória precisa de grandes soluções, medidas de envergadura e de recursos avultados, mas também precisa do trabalho e o pequeno contributo de todos para as tarefas mais quotidianas», disse, citado pela Lusa.

«A nossa primeira preocupação é a sobrevivência do clube e a sua sustentabilidade económica, de forma a ganhar condições para ser relançado e para podermos olhar para o futuro com confiança», vincou, ainda.

Na quarta-feira, pelas 19 horas, no Auditório Municipal Charlot, o novo presidente do Vitória de Setúbal e os restantes órgãos sociais são empossados, numa cerimónia que contará com a presença de elementos do executivo da Câmara Municipal de Setúbal, liderada por André Martins.i